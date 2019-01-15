В Башкирии осудят рецидивиста, пьяным избившего врача

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, приговор 34-летнему неоднократно судимому жителю утвердили накануне в Верховном суде РБ.

Ранее Октябрьский районный суд Уфы приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).

Злоумышленник с таким наказанием не согласился, обжаловал в суде апелляционной инстанции. В суде установили, что в августе 2017 года пьяный мужчина обратился в травмпункт больницы № 21 с раной стопы, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Мужчина попросил травматолога оформить ему лист временной нетрудоспособности задним числом. Когда тот получил отказ, обвиняемый неожиданно принялся избивать врача - нанес ему несколько ударов руками и ногами по голове. На помощь врачу пришли пациенты.

Потерпевшему был причинён вред здоровью средней тяжести.