В Башкирии на бывшего главу администрации Янаула завели уголовное дело

55-летний бывший главы администрации Янаула подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Бывший мэр вынес постановление о предоставлении начальнику местного отдела полиции четырехкомнатной квартиры площадью более 60 кв м в центре Янаула. На основании данного документа с полицейским был заключён договор социального найма.

Через два года по распоряжению главы администрации помещение было безвозмездно передано сотруднику правоохранительных органов в собственность в порядке приватизации.

У полицейского не было законных оснований на получение муниципального жилья, так как ни он, ни члены его семьи не относились к категории малоимущих и уже имели жилой дом площадью свыше 100 кв м в селе Старобалтачево.

Из-за отчуждения имущества муниципалитету был причинён ущерб в сумме около 1,4 млн рублей. В 2015 году бывший полицейский перепродал квартиру за 1,5 млн рублей.