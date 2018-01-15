В Уфе отчим накинулся с ножом на пасынка

В одной из квартир на улице Комсомольская 45-летний мужчина устроил поножовщину, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В тот день родственники отмечали день рождения одного из членов семьи. После распития алкоголя между пасынком и отчимом возник конфликт, в ходе которого 45-летний мужчина схватил нож и ударил им парня в грудь. Молодого человека доставили в больницу.