В Уфе отчим накинулся с ножом на пасынка

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
В одной из квартир на улице Комсомольская 45-летний мужчина устроил поножовщину, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
В тот день родственники отмечали день рождения одного из членов семьи. После распития алкоголя между пасынком и отчимом возник конфликт, в ходе которого 45-летний мужчина схватил нож и ударил им парня в грудь. Молодого человека доставили в больницу.
На нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
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