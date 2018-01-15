В Уфе иномарка влетела под автобус

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Легковой автомобиль восстановлению не подлежит.
Сегодня, 15 января, утром серьезное ДТП произошло на улице Комарова в Уфе. Подробности сообщили очевидцы в группе БашДТП.
По словам свидетелей, легковой автомобиль «Хендай Акцент» врезался на большой скорости в автобус «Башавтотранса». Удар оказался настолько сильным, что машина превратилась в груду искореженного металла.
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Обстоятельства происшедшего выясняются. На месте ДТП работают дорожные инспекторы и врачи скорой помощи.
Причины происшествия и информация о пострадавших уточняются.
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