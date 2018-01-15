В Башкирии в ходе пожара эвакуировали жильцов многоэтажки
Сегодня, 11:56ПроисшествияТатьяна МайороваФото: соцсети
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Пострадавших и погибших при пожаре не было.
Накануне произошел серьезный пожар в жилом доме по улице Шафиева в Стерлитамаке.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ, возгорание возникло в одной из квартир. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС провели параллельно эвакуацию всех жильцов дома.
Через полчаса пожар удалось ликвидировать. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Обстоятельства происшедшего и причина возгорания уточняются.
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