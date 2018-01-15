В Башкирии в ходе пожара эвакуировали жильцов многоэтажки

Накануне произошел серьезный пожар в жилом доме по улице Шафиева в Стерлитамаке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ, возгорание возникло в одной из квартир. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС провели параллельно эвакуацию всех жильцов дома.