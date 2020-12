В Новосибирске нескольких сотрудников ДПС обвиняют в коррупции. Они брали взятки за регистрацию фиктивных аварий как настоящих.

Речь шла о незаконном получении страховых выплат. Оборотни в погонах прибывали к месту фиктивного ДТП, сообщает Atas. Туда же их подельники доставляли битые автомобили. С официальной документацией мошенники направлялись в страховые компании и получали компенсационные выплаты.

