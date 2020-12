В частном коттедже в Иркутской области произошел пожар, в котором погибла женщина и двое детей.

Издание iz.ru сообщает, что инцидент произошел в одном из поселков Тулунского района. Огонь быстро распространился по внешней стене деревянного дома и перекинулся на кровлю. К моменту прибытия противопожарной службы крыша частично обрушилась. Спаси удалось одного ребенка - десятилетнего мальчика. Его мать и двое других детей погибли. Причины пожара устанавливаются специалистами.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter