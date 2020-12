В Челябинской области дорожный ремонтник оказался под колесами проезжавшего автомобиля.

Как сообщает kursdela.biz, авария с травмированием дорожного рабочего произошла на улице 1 мая поселка Исаково воскресным утром, 13 декабря. По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением, и машину понесло к дорожному ограждению. Ударившись о него, иномарка полетела в сторону, где в это время находился дорожный рабочий, и сбила его. Молодой мужчина получил травмы. Сейчас по данному факту Челябинская ГИБДД проводит проверку.

