Прокуратура НАО проводит проверку на месторождении имени Требса, разрабатываемого компанией «Башнефть-Полюс».

Из-за разгерметизации рукава высокого давления на трубопроводе произошла авария, в результате которой один сотрудник погиб, а трое получили травмы, пишет oilcapital.ru. По имеющейся у следователей информации, при стравливании давления затрубного пространства произошла разгерметизация нефтегазовой смеси и так называемый хлопок. При этом нефтеразлива удалось избежать. Сейчас месторождение работает в штатном режиме. По итогам проверки будет понятно, какие меры реагирования следует предпринять.

