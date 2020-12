В Стерлитамакском районе Башкирии сегодня утром произошла смертельная авария. Об этом сообщил глава ГИБДД республики Динар Гильмутдинов.

Известно, что трагедия произошла на трассе Уфа-Оренбург. При лобовом столкновении до приезда скорой помощи скончался 55-летний водитель автомобиля марки «Лада Веста». Пострадала также 46-летняя жительница города Салават, которая находилась за рулем Hyundai Creta. В пресс-службе ГИБДД Башкирии сообщили, что во время столкновения присутствовал небольшой туман. На месте работают спецслужбы.

