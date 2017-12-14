Владельцы асфальтобетонных заводов травили жителей села Лебяжий под Уфой

Заведено 17 административных дел из-за загрязнения воздуха заводами.

Жители села Лебяжий Уфимского района пожаловались в прокуратуру на задымленность и запыленность воздуха, сообщили в пресс-службе ведомства. Прокуратура выявила ряд нарушений.

Предприятие, которое использует асфальтобетонные установки около села грубо нарушало экологическое законодательство. Выбросы в воздух происходили без соответствующего разрешения. Предприниматели не поставили на госучет объекты, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и не разработали проекты санитарно-защитных зон, а у одного из предприятий не было документов на газоочистные установки.

На ООО «Бетон Гарант», «Асфальт Гарант» и «Градиент» и их должностных лиц завели 17 административных дел по трем статьям: "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", "Нарушение правил охраны атмосферного воздуха" и "Непостановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду". Фирмы и сотрудников оштрафовали на 470 тысяч рублей. Троих виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Принимаются меры по устранению выявленных нарушений.

напомним, что ранее Медиакорсеть уже писала о проблемах жителей поселка, недовольных сильной задымленностью в связи с работой асфальтобетонных заводов. Земля, по словам местных жителей, постоянно сдавалась в аренду различным предпринимателям, и они использовали расположенные на ней помещения под склад. Однако полгода назад ситуация ухудшилась. Собственник передал участок в аренду нефтесервисному предприятию. По словам Гульназ Шагаевой, владелец появляется здесь очень редко и ни с кем не идет на контакт. В последний раз его видели во время санкционированного митинга против промзоны, организованного местными жителями.

Как удалось выяснить Mедиакорсети, за забором отчаявшейся уфимки действительно развернуто производство. Земля принадлежит Артуру Шарафутдинову. По данным kartoteka.ru, ему присвоен статус ИП 18 июля 2017 года. Господин Шарафутдинов имеет право на аренду и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, чем он и воспользовался.

После публикации Медиакорсети на место выехали сотрудники Роспотребнадзора республики, которые выявили нарушения в деятельности организации. Предприятие приостановило свою деятельность на 70 дней, на предпринимателя составили административное дело.