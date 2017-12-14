В Башкирии три сельских депутата лишились своих полномочий

Причиной стало непредоставление сведений о доходах.

Трое депутатов Шабагишского сельсовета Куюргазинского района не представили сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также те же данные своих супругов и несовершеннолетних детей за 2016 год, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.