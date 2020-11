В Башкирии после продолжительной болезни на 92 году жизни умер Михаил Иванов. Он был почетным членом Союза журналистов СССР и кандидатом философских наук.

Михаил Иванович около 20 лет работал главным редактором в бирской газете «Победа». Помимо журналистики он занимался и научной деятельностью, написал кандидатскую по философии при Московском государственном университете. А после более 10 лет руководил кафедрой философии в нынешнем бирском филиале БашГУ. Прощание с Михаилом Ивановым состоится завтра, 15 ноября. Его похоронят на родине, в городе Бирске.

