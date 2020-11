По данным регионального Минздрава за прошедшие сутки еще один человек скончался от коронавируса. За все время вирус унес жизни 66 человек.

Напомним, за минувшие сутки скончался 67-летний житель Уфимского района. У мужчины были сопутствующие коронавирусу заболевания: тромбоз мезентеральных, почечных артерий, а также острый панкреатит и гипертоническая болезнь III стадия. На сегодняшний день в Башкирии более 12 тысяч заболевших коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 114 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter