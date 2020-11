В Башкирии за минувшие сутки от коронавируса скончался еще один пациент. За все время вирус ушел жизни 66 людей.

В Минздраве республики сообщили, что накануне скончалась 61-летняя уроженка Уфы. Коронавирус вызвал осложнения в сопутствующих заболеваниях. Женщина болела стенокардией, остеопорозом и гипертонической болезнью, а также ишемической болезнью сердца. Напомним, в Башкирии за минувшие сутки коронавирусом заболели 114 человек. За все время с начала пандемии положительный тест получили 12 210 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter