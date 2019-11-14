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В Татарстане местный житель обвиняется в нападении на полицейского
14 ноября, 18:57Происшествия
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В Казани в судебном порядке будет рассмотрено уголовное дело против местного жителя, обвиняемого в сбыте наркотиков и нападении на сотрудника правоохранительных органов.
ФедералПресс пишет, что согласно следственным данным, обвиняемый через интернет договорился с неизвестным лицом о совместной продаже наркотиков, взяв на себя обязанности «закладчика». Так, на тот момент, когда обвиняемый ехал на арендованной машине по Казани, сотрудник ППС предпринял попытку остановить его, однако водитель попытался скрыться. В ходе погони произошло ДТП, в результате которого сотрудники полиции задержали обвиняемого.
Отмечается, что во время досмотра у обвиняемого были найдены наркотики. По факту произошедшего было инициировано уголовное дело.
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