В Татарстане местный житель обвиняется в нападении на полицейского

ФедералПресс пишет, что согласно следственным данным, обвиняемый через интернет договорился с неизвестным лицом о совместной продаже наркотиков, взяв на себя обязанности «закладчика». Так, на тот момент, когда обвиняемый ехал на арендованной машине по Казани, сотрудник ППС предпринял попытку остановить его, однако водитель попытался скрыться. В ходе погони произошло ДТП, в результате которого сотрудники полиции задержали обвиняемого.