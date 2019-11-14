В Челябинской области был арестован серийный педофил

После того, как полицейские установили личность нападавшего, стало известно, что он неоднократно привлекался к ответственности за изнасилование детей. Крайний раз он находился в тюрьме 11 лет и освободился сравнительно недавно. В ходе допроса мужчина свою вину не признал. Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.