В Челябинской области был арестован серийный педофил

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На территории Миасса Челябинской области был задержан маньяк-педофил, ранее судимый за преступления подобного рода. Его поймал с поличным отец одной из пострадавших.
Как сообщает издание kursdela.biz, маньяк попытался совершить насильственные действия над несовершеннолетней. За преступлением его поймал отец девочки.
Попытка изнасилования была совершена 9 ноября. После преступника задержали и доставили в полицию.
После того, как полицейские установили личность нападавшего, стало известно, что он неоднократно привлекался к ответственности за изнасилование детей. Крайний раз он находился в тюрьме 11 лет и освободился сравнительно недавно. В ходе допроса мужчина свою вину не признал. Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
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