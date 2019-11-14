Мать в Чебаркуле два года заставляла сына принимать наркотики

Как сообщает издание kursdela.biz, следователи в ходе проверки выяснили, что женщина организовала притон для наркоманов в своей квартире. Кроме того, с 2017 по 2018 годы она склоняла своего 13-летнего сына к употреблению синтетических наркотиков.