В Башкирии с моста вылетела «Лада Калина» – два человека погибли на месте

Сегодня ночью, 13 ноября, в Мишкинском районе на третьем километре автодороги Мишкино-Нововаськино «Лада Калина» вылетела с моста, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Фото: Блог Главного Госавтоинспектора РБ

За рулем находился 31-летний местный житель. Предположительно, он на большой скорости наехал на ограждение моста, а после съехал в кювет и опрокинулся.