В Башкирии с моста вылетела «Лада Калина» – два человека погибли на месте
Сегодня, 13:14ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: Блог Главного Госавтоинспектора РБ
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Еще один пассажир получил травмы.
Сегодня ночью, 13 ноября, в Мишкинском районе на третьем километре автодороги Мишкино-Нововаськино «Лада Калина» вылетела с моста, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
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Фото: Блог Главного Госавтоинспектора РБ
За рулем находился 31-летний местный житель. Предположительно, он на большой скорости наехал на ограждение моста, а после съехал в кювет и опрокинулся.
В результате происшествия водитель и его 34-летний пассажир погибли на месте. Ещё один пассажир получил травмы.
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