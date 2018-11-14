Бывший следователь по делу ЮКОСа погиб в ДТП

Бывший сотрудник Генпрокуратуры находился за рулем автомобиля BMW Х6. Исаков не заметил круговое движение, поехал прямо по газону и врезался в столб. В автомобиле находился пассажир. В результате ДТП водитель скончался. Что стало с пассажиром – неизвестно. Об этом пишет газета «Известия».

В 2014 году Исаков был признан виновным в аварии, в которой погиб его коллега по надзорному ведомству Алексей Бухтояров.