В Уфе полиция разыскивает мужчину, напавшего на студенток

По словам потерпевших девушек, злоумышленник угрожал им пистолетом.

Сегодня, 14 ноября, в студенческих группах соцсетей идет массовый перепост тревожной новости, поступившей из общежития одного из уфимских вузов, расположенного на перекрестке улиц Свердлова и Аксакова в Уфе. Об этом в редакцию Медиакорсеть сообщили сами же студентки. По их мнению, нападавший мужчина может быть причастен к нападениям на девушек в других районах Уфы.

Девушки весьма обеспокоены сложившейся ситуацией, поскольку им приходится вечером в позднее время возвращаться в общежитие после лекций. По их словам, дело дошло до того, что 12 ноября неизвестный мужчина, угрожавший пистолетом, напал на двух второкурсниц неподалеку от общежития. Девушки не растерялись и стали звать на помощь. Испугавшись шума, мужчина сбежал с места происшествия, а студентки вызвали полицию.

- Этот мужчина напал на меня и мою подругу, у него был пистолет. Когда мы закричали, он убежал. Мы вызвали полицию и все рассказали, как было, - рассказала студентка Башгоспедуниверситета по имени Лира. – Моя однокурсница рассказала, что на нее тоже возле общежития в темное время нападал мужчина, который тоже убежал, как только она стала звать на помощь.

Девушки смогли описать нападавшего. По их словам. мужчине на вид 30-35 лет, у него светлые волосы, голубые глаза.

Был одет в темно-синюю крутку и штаны горчичного цвета.

Как пояснили Медиакорсети в пресс-службе МВД по РБ, на днях действительно было совершено нападение на студенток возле вузовских общежитий в районе перекрестка улиц Свердлова и Аксакова.

- Сотрудниками Кировского районного управления полиции по данному факту ведется проверка, - уточнил представитель пресс-службы МВД по РБ.