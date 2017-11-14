В центре Уфы элитная иномарка сбила насмерть мужчину
Сегодня, 12:10ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Пресс-служба УГИБДД МВД по РБ
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После удара пострадавшего отбросило в сторону под колеса другого автомобиля.
Сегодня, 14 ноября, серьезное ДТП произошло на улице Цюрупы в центре Уфы. Об этом сообщил в своем блоге глава Управления ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.
По данным ГИБДД, автомобиль «Porche», ехавший на большой скорости со стороны улицы Кирова к перекрестку с улицей Достоевского, сбил пожилого пешехода, который пытался преодолеть проезжую часть в неустановленном месте.
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Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД по РБ
Удар оказался настолько сильным, что мужчину отбросило на соседнюю полосу движения, где на него наехал автомобиль «Киа». Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
- В настоящее время личность погибшего мужчины устанавливается, – уточнил Динар Гильмутдинов.
Обстоятельства происшедшего ДТП уточняются.
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