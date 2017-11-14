В центре Уфы элитная иномарка сбила насмерть мужчину

После удара пострадавшего отбросило в сторону под колеса другого автомобиля.

Сегодня, 14 ноября, серьезное ДТП произошло на улице Цюрупы в центре Уфы. Об этом сообщил в своем блоге глава Управления ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.

По данным ГИБДД, автомобиль «Porche», ехавший на большой скорости со стороны улицы Кирова к перекрестку с улицей Достоевского, сбил пожилого пешехода, который пытался преодолеть проезжую часть в неустановленном месте.

Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД по РБ

Удар оказался настолько сильным, что мужчину отбросило на соседнюю полосу движения, где на него наехал автомобиль «Киа». Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

- В настоящее время личность погибшего мужчины устанавливается, – уточнил Динар Гильмутдинов.