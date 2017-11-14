В Башкирии женщина погибла при пожаре на съемной квартире

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По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
Вечером 13 ноября в квартире трехэтажного жилого дома в Янауле, который принадлежал 35-летней местной жительнице, произошел пожар, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Во время пожара в квартире находилась 38-летняя квартиросъёмщица, которая погибла в пожаре. По предварительной причине, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Соседи почуяли дым, вызвали пожарных и попытались взломать дверь, однако им это не удалось.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшей. Также пройдут пожарно-технические исследования.
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