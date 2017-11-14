В Башкирии закроют 10 сайтов, предлагающих фиктивный брак для мигрантов

Прокурор района потребовал закрыть сайты.

На десяти сайтах мигрантам предлагалось заключить фиктивный брак с гражданами РФ для оформления гражданства в упрощенном порядке за деньги, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По закону использование средств массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний не допускается, а УК РФ строго наказывает за организацию незаконной миграции. Прокурор Альшеевского района в судебном порядке принял признать размещенную на десяти сайтах информацию запрещенной и запретить доступ к сайтам.