В Башкирии мошенников посадили за продажу «липовых» автомобилей

Автомобили якобы были изъяты у должников за неисполнение кредитных обязательств.

33-летний уфимец обвиняется по статье «Мошенничество и покушение на его совершение», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В июле 2014 года мужчина вовлек знакомых в состав организованной группы для мошенничества под предлогом продажи залоговых автомобилей по низким ценам. Сообщники говорили клиентам, что автомобили якобы изъяты у должников за неисполнение кредитных обязательств.

Группа заключила с потерпевшими 16 договоров, получив предоплату около четырех миллионов рублей. Контрактов с кредитными учреждениями и прав на транспортные средства у мужчин в действительности не было.