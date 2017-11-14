В Башкирии мошенников посадили за продажу «липовых» автомобилей

33-летний уфимец обвиняется по статье «Мошенничество и покушение на его совершение», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В июле 2014 года мужчина вовлек знакомых в состав организованной группы для мошенничества под предлогом продажи залоговых автомобилей по низким ценам. Сообщники говорили клиентам, что автомобили якобы изъяты у должников за неисполнение кредитных обязательств.
Группа заключила с потерпевшими 16 договоров, получив предоплату около четырех миллионов рублей. Контрактов с кредитными учреждениями и прав на транспортные средства у мужчин в действительности не было.
Фигуранты уголовного дела приговорены на срок от трех до шести лет лишения свободы. Поскольку организатор группы скрывался от правосудия и был объявлен в международный розыск, дело рассматривалось без него. Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.