В Амстердаме молния ударила в самолет с пассажирами
Сегодня, 16:56Происшествия
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В Самолет, направлявшийся из Амстердама в Лиму, ударила молния.
Как пишет издание Dni.ru, инцидент случился почти сразу после взлета лайнера в аэропорту Схипхол.
Видео произошедшего выложили в Сеть.
По кадрам видно, что молния прошла через борт самолета и вышла из левого крыла. В результате случившегося никто не пострадал.
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