Уфимца осудят за экстремистские комментарии в социальных сетях

На мужчину заведено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

20-летний уфимец с августа по апрель размещал в сообществах и группах социальных сетей комментарии, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Экспертиза показала, что комментарии обвиняемого содержат слова и выражения, которые направлены на возбуждение ненависти и вражды, и на унижение достоинства людей по признакам национальности и происхождения.