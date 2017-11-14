Уфимца осудят за экстремистские комментарии в социальных сетях

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На мужчину заведено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
20-летний уфимец с августа по апрель размещал в сообществах и группах социальных сетей комментарии, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Экспертиза показала, что комментарии обвиняемого содержат слова и выражения, которые направлены на возбуждение ненависти и вражды, и на унижение достоинства людей по признакам национальности и происхождения.
На молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
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