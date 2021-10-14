В Уфе взяли под арест водителя, его пассажир погиб при столкновении с электроопорой

Как сообщалось ранее в Уфе «Тойота-Камри» с двумя пассажирами 13 октября сбила электроопору на улице Революционной. Как сообщает издание UFA1.RU за рулем машины находился 24-летний Ильгиз Бикташев, который зарегистрирован в городе Норильск. Бикташев выпускник ПТУ № 13, где он отучился на мастера по строительству и даже получал стипендию правительства Башкирии. С ним в машине находилась девушка 24 лет и 28-летний парень, оба они получили серьезные травмы.