В Уфе под суд пойдут шесть черных риэлторов, которые завладели 21 квартирой

Свою незаконную деятельность черные риэлторы осуществляли четыре года, а ущерб от их деятельности составит более 61 миллиона рублей.

Стало известно, что в Башкирии под суд пойдут шесть черных риелторов, в отношении которых возбуждены уголовные дела за мошенничество и подделку документов, а именно дела по: ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ частям 1 и 2 ст. 327 УК РФ. Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, риэлторы осуществляли свою деятельность в Уфе в период с 2016 по 2020 годы. Известно, что работали обвиняемые по следующей схеме: они находили владельцев квартир, которые вели асоциальный образ жизни, либо не имели родственников, либо были признаны недееспособными, либо вовсе находили в местах не столь отдаленных, далее обвиняемые подделывали паспорта владельцев и оформляли жилплощадь на третьих лиц, а уже после продавали ничего не подозревающим покупателям. Известно, что всего таким способом черные риэлторы завладели 21 квартирой, однако продать успели только 10. Всего ущерб от их действий составил более 61 миллиона рублей, в пресс-службе отмечают, дабы возместить причинённый ущерб на все движимое и недвижимое имущество обвиняемых был наложен арест.

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