В Башкирии 21-летний мужчина погиб под тепловозом

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Несмотря на сигналы машиниста, молодой человек не ушел с рельсов.
Несчастный случай произошел на 146 км станции Стерлитамак, сообщает ИА Башинформ. 21-летний мужчина, употреблявший наркотические вещества, намеренно не реагировал на многократные предупреждающие сигналы машиниста и попал под колеса. Путь локомотива на скорости движения 14 км/час составил около 11 метров, столкновения избежать не удалось.
Проверка транспортной прокуратуры показала, что на месте происшествия имеется оборудованный, в том числе двумя предупреждающими и запрещающими знаками, пешеходный переход через три станционных железнодорожных пути.
В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка.
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