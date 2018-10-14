В Башкирии 21-летний мужчина погиб под тепловозом

Несчастный случай произошел на 146 км станции Стерлитамак, сообщает ИА Башинформ. 21-летний мужчина, употреблявший наркотические вещества, намеренно не реагировал на многократные предупреждающие сигналы машиниста и попал под колеса. Путь локомотива на скорости движения 14 км/час составил около 11 метров, столкновения избежать не удалось.