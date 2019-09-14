В Уфе разлился мазут

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На месте происшествия работают экологи.
Разлив нефтепродукта произошел вчера, 13 сентября, в Демском районе столицы возле железнодорожных путей. Площадь загрязнения составила около 600 квадратных метров. Об этом сообщают «Вести-Башкортостан».
По сообщению специалистов Управления гражданской защиты Уфы, на место происшествия, помимо экологов, выезжали представители администрации Уфы и района, управления минприроды.
В настоящее время предпринимаются меры по ликвидации загрязнения. Специалисты считают, что опасности попадания мазута в водоемы нет, как нет и угрозы жизни и здоровью людей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей