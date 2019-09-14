В Уфе пропал человек

Уже 10 дней – с 5 сентября – ничего не известно о судьбе 32-летнего Эдика Фаррахова. Мужчина сам проживает в деревне Орловка Архангельской области, а в Уфе работает на стройке. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда в Уфе».

О приметах мужчины не сообщается. Известно только, что он был одет в красную ветровку и синие джинсы.