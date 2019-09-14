В Уфе пропал человек

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Его ищут уже несколько дней.
Уже 10 дней – с 5 сентября – ничего не известно о судьбе 32-летнего Эдика Фаррахова. Мужчина сам проживает в деревне Орловка Архангельской области, а в Уфе работает на стройке. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда в Уфе».
О приметах мужчины не сообщается. Известно только, что он был одет в красную ветровку и синие джинсы.
Если вам что-то известно о местонахождении мужчины или об обстоятельствах его пропажи, сообщите по телефонам поисковиков или в полицию: 8 927 969 89 19 или 02.
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