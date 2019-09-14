В Башкирии мошенники обманули пенсионеров

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В двух случаях пожилые люди оказались слишком доверчивыми.
Сюжеты: Эксклюзив
Снова жертвами мошенников стали наиболее доверчивые граждане – люди преклонного возраста. Вчера, 13 сентября, с очередной пенсионерки 77 лет в Уфе «сняли порчу». При этом «целители» подошли к совершенно незнакомой женщине на улице, а та им сразу поверила. В итоге женщина лишилась 22 тысяч рублей и драгоценностей.
В это же время в Салавате мошенники прикинулись сотрудниками газовой службы и обчистили квартиру 80-летней женщины. У нее пропали 90 тысяч рублей, 300 евро и золотые украшения.
Как сообщают в республиканском МВД, в обоих случаях возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса за мошенничество и кражу, преступников ищут.
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