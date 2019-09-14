В Башкирии мошенники обманули пенсионеров

Снова жертвами мошенников стали наиболее доверчивые граждане – люди преклонного возраста. Вчера, 13 сентября, с очередной пенсионерки 77 лет в Уфе «сняли порчу». При этом «целители» подошли к совершенно незнакомой женщине на улице, а та им сразу поверила. В итоге женщина лишилась 22 тысяч рублей и драгоценностей.