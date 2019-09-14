Уфимец обокрал девушку на свидании

24-летний уфимец познакомился с 31-летней девушкой и пригласил ее прогуляться. Во время свидания ему вдруг приспичило позвонить, но почему-то не со своего телефона: он попросил мобильный подружки.

А у той в свою очередь почему-то не возникло подозрений, что здесь что-то не так. И действительно: пока парень возился с телефоном девушки, с ее банковского счета на счет парня плавно перетекли ее 60 тысяч рублей.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за кражу денег с банковского счета, – рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.