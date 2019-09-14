Махинации с землей обойдутся бывшему чиновнику из Башкирии в миллионный штраф

Сколь веревочке ни виться, как говорится – спустя 12 лет после совершения преступления бывший теперь уже чиновник за все ответит. Его приговорили к существенному возмещению ущерба: 8,5 миллиона рублей. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».

В 2006-2007 годах глава одного из сельсоветов Уфимского района подделал документы и на основании них передал людям в собственность 19 земельных участков. Потом эти участки были проданы и застроены. Так как забрать обратно земли у добросовестных покупателей, которые уже построили на них свои дома, нельзя, ущерб возместит преступник. 8,5 миллиона рублей – это как раз та сумма.