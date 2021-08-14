В Уфе задержали подозреваемого в незаконном изготовлении оружия

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РБ совместно с уфимскими коллегами задержали местного жителя, который подозревается в незаконном изготовлении и хранении оружия с боеприпасами.
По предварительным данным, с 2015 года преступник легально приобретал пневматическое, сигнальное и деактивированное оружие, после чего самостоятельно переделывал его в боевое в домашних условиях.
В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли пригодные для стрельбы автоматы, винтовки, револьвер, пистолеты, а также три прибора для бесшумной стрельбы и более 1600 самодельных патронов. Также были найдены чертежи и инструкции по изготовлению оружия и боеприпасов.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222 и 223 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.