В Уфе задержали подозреваемого в незаконном изготовлении оружия

В Уфе задержали подозреваемого в незаконном изготовлении оружия
В Уфе задержали подозреваемого в незаконном изготовлении оружия
Вчера, 12:17ПроисшествияАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Подозреваемый переделывал небоевое оружие в боевое более пяти лет.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РБ совместно с уфимскими коллегами задержали местного жителя, который подозревается в незаконном изготовлении и хранении оружия с боеприпасами.

По предварительным данным, с 2015 года преступник легально приобретал пневматическое, сигнальное и деактивированное оружие, после чего самостоятельно переделывал его в боевое в домашних условиях.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли пригодные для стрельбы автоматы, винтовки, револьвер, пистолеты, а также три прибора для бесшумной стрельбы и более 1600 самодельных патронов. Также были найдены чертежи и инструкции по изготовлению оружия и боеприпасов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222 и 223 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.

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мвдОружие
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