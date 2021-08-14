В Уфе задержали подозреваемого в незаконном изготовлении оружия

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли пригодные для стрельбы автоматы, винтовки, револьвер, пистолеты, а также три прибора для бесшумной стрельбы и более 1600 самодельных патронов. Также были найдены чертежи и инструкции по изготовлению оружия и боеприпасов.