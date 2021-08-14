Площадь лесных пожаров в Башкирии составляет 1233 гектара

Для тушения основных очагов привлекаются силы не только МЧС и лесопожарных служб, но и техника промышленных предприятий.

Сегодня, 14 августа, новых очагов природных пожаров в Башкирии не наблюдается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ. Остаются активными восемь очагов природных пожаров на общей площади 1233 га — в Хайбуллинском (700 га), Зианчуринском (403 га), Бурзянском (122,1 га), Баймакском (5,4 га), Абзелиловском (1,5 га), Белорецком (1 га) районах. Вчера, 13 августа, сообщалось о ликвидации 10 очагов природных пожаров на общей площади 1278,85 га. Напомним, что пожары в Хайбуллинском районе наблюдаются с 4 августа, по данным МЧС, большинство очагов удалось локализовать. Всего в 2021 году в республике зафиксировано 340 очагов лесных пожаров, общая площадь которых составляет 6,8 тысяч га. Отметим, что в сравнении с ситуацией 2020 года, число очагов возросло на 184, общая площадь пожаров выросла на 1 тыс. га.

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