В Башкирии убийца-расчленитель брата пытался сбежать от полиции на телеге

Суд вынес обвинительный приговор 40-летнему жителю Кармаскалинского района Башкирии по статьям «угроза убийством» и «убийство». Уголовное дело включает описание тяжкой семейной драмы.

В августе 2017 года сестра подсудимого обратилась в полицию с заявлением об исчезновении 35-летнего брата, от которого не было вестей с середины весны. Обеспокоены судьбой сына были и его пожилые родители. И только старший брат сказал, что с ним все должно быть в порядке. По его версии. Мужчина мог уехал на заработки, однако конкретного адреса его местонахождения назвать не смог.

Сотрудники полиции провели свое расследование и все-таки уличили старшего брата пропавшего мужчины во лжи. Когда за ним приехала полиция, подозреваемый попытался скрыться на телеге с лошадью, но уехать далеко не сумел. В ходе допроса он сознался в том, что в апреле 2017 года убил брата в ходе пьяной ссоры, ударив его ломом по голове.

Затем, чтобы скрыть следы своего злодеяния, убийца сначала закопал тело брата в сугроб, а позднее расчленил его, увез и бросил на обочине.

Почти полгода полиция занималась поисками тела убитого, но найти ничего так и не смогла. Вероятно, тело стало добычей диких зверей.

Доказательная база по делу позволила составить обвинительное заключение и передать дело в суд. К нему добавилось также обвинение в угрозе убийством, которую подсудимый, еще будучи на свободе, высказал в адрес односельчанина, спросившего о том, куда делся его брат.