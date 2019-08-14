В Башкирии девушка и два парня в полицейских погонах бросились спасать людей из огня
Молодые сержанты полиции проявили себя как профессионалы и герои.
Сегодня, 14 августа, стало известно, что пожарная част города Октябрьского направила благодарственное письмо в адрес начальника городского отдела полиции, рассказав о поступке трех молодых сержантов полиции во время пожара. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Несчастье произошло в минувшую субботу, 10 августа, в 34-м микрорайоне города Октябрьского. Пожар начался в коридоре одной из квартир на третьем этаже жилого дома поздно вечером. Жильцы не смоли самостоятельно покинут квартиры из-за сильного задымления, стали паниковать, звать на помощь из окон дома.
Одновременно с пожарными расчетами на место событий прибыли и ближайшие полицейские патрули, сразу включившись в спасательную операцию.
Руководство пожарной части посчитало нужным особо отметить действия сержантов Игоря Нестерова, Динары Бикуловой и Александра Саитгареева, которые не только помогали эвакуировать людей, но и помогали проводить грамотно дымоудаление из помещений.