В Башкирии девушка и два парня в полицейских погонах бросились спасать людей из огня

Сегодня, 14 августа, стало известно, что пожарная част города Октябрьского направила благодарственное письмо в адрес начальника городского отдела полиции, рассказав о поступке трех молодых сержантов полиции во время пожара. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Несчастье произошло в минувшую субботу, 10 августа, в 34-м микрорайоне города Октябрьского. Пожар начался в коридоре одной из квартир на третьем этаже жилого дома поздно вечером. Жильцы не смоли самостоятельно покинут квартиры из-за сильного задымления, стали паниковать, звать на помощь из окон дома.

Одновременно с пожарными расчетами на место событий прибыли и ближайшие полицейские патрули, сразу включившись в спасательную операцию.