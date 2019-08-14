Лесной пожар на острове Гран-Канария стабилизировался

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Ситуация с пожаром на принадлежащим Испании острове Гран-Канария стабилизировалась.
Об этом стало известно 14 августа, информирует газета «Известия».
О стабилизации лесного пожара на острове сообщила в своем профиле Twitter местная служба спасения.
Гран-Канария - один из крупнейших островов Канарской гряды. Пожар здесь начался 10 августа. Огнем было уничтожено около 1000 гектаров леса. Спасатели эвакуировали более тысячи человек.
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