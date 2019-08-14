Лесной пожар на острове Гран-Канария стабилизировался

О стабилизации лесного пожара на острове сообщила в своем профиле Twitter местная служба спасения.

Гран-Канария - один из крупнейших островов Канарской гряды. Пожар здесь начался 10 августа. Огнем было уничтожено около 1000 гектаров леса. Спасатели эвакуировали более тысячи человек.