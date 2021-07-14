В Уфе парень чуть не погиб под паромом через реку

Спасатели сразу нашли 20-летнего мужчину, который в одежде плыл на судовом ходу, при этом его жизнь была в опасности, ведь его сносило на идущий по курсу паром. Сотрудники подняли одетого гражданина на борт катера и доставили на берег. В медицинской помощи молодой человек не нуждался, причинами плавания в одежде он со спасателями не поделился – сообщает Управление гражданской защиты Уфы.