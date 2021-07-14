В Уфе парень чуть не погиб под паромом через реку

В Уфе парень чуть не погиб под паромом через реку
В Уфе парень чуть не погиб под паромом через реку
14 июля, 12:49ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: УГЗ г Уфы
Спасатели предотвратили возможное трагическое водно-транспортное происшествие

Сегодня в информационно-диспетчерский центр Уфы поступила информация о том, что в районе дома № 41 по ул. Набережной реки Уфы тонет человек. Очевидцы заметили тонущего, и на место немедленно на катере отправились сотрудники поисково-спасательного Управления гражданской защиты Уфы. Благо ближайшая к месту происшествия водно-спасательная станция базируется совсем недалеко.

Спасатели сразу нашли 20-летнего мужчину, который в одежде плыл на судовом ходу, при этом его жизнь была в опасности, ведь его сносило на идущий по курсу паром. Сотрудники подняли одетого гражданина на борт катера и доставили на берег. В медицинской помощи молодой человек не нуждался, причинами плавания в одежде он со спасателями не поделился – сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

УГЗ также напоминает гражданам об опасности купания в необорудованных местах, уплывать далеко от берега, особенно на тех водоемах, где курсируют плавсредства. Отдельно спасатели рассказали опасности купания в одежде, ведь она стесняет движения и при намокании начинает тянуть человека ко дну.

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