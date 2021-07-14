В массовом ДТП в Уфе столкнулось шесть автомобилей

По предварительным данным, «Хонда Цивик» выезжала с парковки задним ходом. Тем временем проезжающий мимо «Форд Мондео», за рулем которого находился 28-летний мужчина, попытался уйти от столкновения и зацепил таким образом припаркованные «Пежо 308», «БМВ Х5», «Лада Нива» и «Ниссан Альмера».