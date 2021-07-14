В массовом ДТП в Уфе столкнулось шесть автомобилей

Легковушки столкнулись на улице Рихарда Зорге, накануне в 10 часов вечера, 13 июля. Об этом сообщили в ГИБДД республики, а видео ДТП было опубликовано телеграм-канал Mash в Уфе.
По предварительным данным, «Хонда Цивик» выезжала с парковки задним ходом. Тем временем проезжающий мимо «Форд Мондео», за рулем которого находился 28-летний мужчина, попытался уйти от столкновения и зацепил таким образом припаркованные «Пежо 308», «БМВ Х5», «Лада Нива» и «Ниссан Альмера».
— В результате дорожной аварии пострадавших нет. При проведении освидетельствования водителя «Форд» алкогольное опьянение не установлено, — сообщили в отделение по пропаганде безопасности дорожного движения Управления МВД России по городу Уфе.
Ранее, камеры видеорегистратора уфимца зафиксировали массовое ДТП в тоннеле на проспекте Салавата Юлаева.