В Башкирии потушили лесной пожар площадью более 12 гектар

В Башкирии потушили лесной пожар площадью более 12 гектар
В Башкирии потушили лесной пожар площадью более 12 гектар
14 июля, 14:35ПроисшествияАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Пожароопасная ситуация остается еще в нескольких районах республики.

В Министерстве лесного хозяйства республики сообщили о ликвидации крупного пожара в Зианчуринском районе.

Его площадь составила 12,7 га. В тушении пожара работали 26 человек и 10 единиц техники.

Второе возгорание произошло на территории Инзерского лесничества. Его площадь составила 3.4 гектара.

Все пожары были ликвидированы.

По данным специалистов в республике продолжает сохраняться пожароопасная ситуация. Прогнозируются 2-4 классы пожарной опасности. В Кугарчинском, Мелеузовском районах — 5 класс.

В начале недели в Башкирии был локализован пожар площадью 19 гектаров.

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