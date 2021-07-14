В Башкирии потушили лесной пожар площадью более 12 гектар

В Министерстве лесного хозяйства республики сообщили о ликвидации крупного пожара в Зианчуринском районе.
Его площадь составила 12,7 га. В тушении пожара работали 26 человек и 10 единиц техники.
Второе возгорание произошло на территории Инзерского лесничества. Его площадь составила 3.4 гектара.
Все пожары были ликвидированы.
По данным специалистов в республике продолжает сохраняться пожароопасная ситуация. Прогнозируются 2-4 классы пожарной опасности. В Кугарчинском, Мелеузовском районах — 5 класс.
В начале недели в Башкирии был локализован пожар площадью 19 гектаров.