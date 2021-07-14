В Башкирии на пятилетнего ребенка упало бревно со строящегося дома

В деревне Искисяково Ишимбайского района погиб пятилетний ребёнок. Следком Башкирии начал доследственную проверку по этому происшествию.

По предварительным данным ведомства, вчера, 13 июля, около 19:00 часов дети играли возле строящегося бревенчатого сруба. Одно из верхних бревен сруба упало прямо на пятилетнего мальчика. От полученных травм ребёнок скончался на месте. — В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашивается семья погибшего, исследуются жилищно-бытовые условия ее проживания, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, — сообщила пресс-служба ведомства.

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