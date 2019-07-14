В Уфе пропали братья Глимяновы: Динара и Данила не могут найти почти две недели

Согласно данным поискового отряда, Динар Глимянов (12 лет, рост 160 см) - среднего телосложения, стрижка короткая, волосы прямые светлые, глаза светлые. На правом запястье тату «квадрат». В день пропажи был одет в черную футболку, темно-синие джинсы, темно-синие кроссовки. Данил Глимянов (11 лет, рост 148 см) - среднего телосложения, стрижка короткая, волосы прямые светлые. В день пропажи был одет в темно-синюю футболку, черные брюки, темно-синие кроссовки. У обоих братьев при себе был мобильный телефон.