В Уфе пропали братья Глимяновы: Динара и Данила не могут найти почти две недели
Братья ушли из дома 3 июля, с тех пор о них ничего не известно.
Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в Башкирии. Поискам посвящена страница форума поискового отряда, созданная 12 июля.
Согласно данным поискового отряда, Динар Глимянов (12 лет, рост 160 см) - среднего телосложения, стрижка короткая, волосы прямые светлые, глаза светлые. На правом запястье тату «квадрат». В день пропажи был одет в черную футболку, темно-синие джинсы, темно-синие кроссовки. Данил Глимянов (11 лет, рост 148 см) - среднего телосложения, стрижка короткая, волосы прямые светлые. В день пропажи был одет в темно-синюю футболку, черные брюки, темно-синие кроссовки. У обоих братьев при себе был мобильный телефон.
Всех, кто обладает какой-либо информацией об их местонахождении, просят обратиться по телефонам: полиция - 02 (для стационарных), 020 (для мобильных); дежурный номер РОО «Поиск Детей — Башкортостан» +7-927-969-89-19, доп. +7 927 941-65-11; инфорг поиска ДПСО «Лиза Алерт Башкортостан» Олеся +7 937 35 77 933.