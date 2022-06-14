Соседская собака прокусила голову пятилетнему ребенку в Башкирии

Соседская собака прокусила голову пятилетнему ребенку в Башкирии
Соседская собака прокусила голову пятилетнему ребенку в Башкирии
Вчера, 16:12ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1MI
5-летний ребенок в Благоварском районе пострадал от укусов привитой от бешенства собаки и оказался в реанимации, но сейчас состояние ребенка стабильное сообщили Mkset в пресс-службе минздрава 14 июня.

В Башкирии произошла очередная трагедия с участием собак. На этот раз в Благоварском районе республики источником опасности стала не безнадзорная собака, а домашнее привитое животное. В понедельник 13 июня днем 5-летний ребенок получил предположительно от соседского пса серьезные травмы, которые даже потребовали проведения ребенку операции.

В пресс-службе минздрава Башкирии Mkset рассказали о нынешнем состоянии пострадавшей – ребенок в стабильном состоянии, но все еще находится в больнице.

Mkset также обратился в пресс-службу следственного комитета по Башкирии, однако получить оперативный комментарий ведомства по ситуации пока что не удалось.

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