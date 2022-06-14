Три человека получили ожоги при выбросе пламени на нефтяном заводе в Стерлитамаке

Три человека получили ожоги при выбросе пламени на нефтяном заводе в Стерлитамаке
Три человека получили ожоги при выбросе пламени на нефтяном заводе в Стерлитамаке
Вчера, 13:00ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1MI
Причиной трагедии стал выброс пламени из печи для подогрева воды на смотровую площадку, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии 14 июня.

Сегодня, 14 июня пресс-служба регионального МЧС сообщила о происшествии на производстве «Стерлитамакский нефтехимический завод». В 11:30 минут в главное управление МЧС сообщили о том что на одном из цехов завода произошел выброс пламени. Отдельно сообщается о том. что технический процесс на производстве нарушен не был.

На место происшествия пожарные прибыли по повышенному рангу пожара, однако по прибытии открытого горения уже не обнаружили, хотя на место и прибыли 30 человек личного состава и 9 единиц техники. Оказалось, что человеческие жертвы вызвал выброс пламени из печи для подогрева воды — от него и погиб мужчина 1963 года рождения, а еще двое оказались в городской клинической больнице Стерлитамака. Степень повреждений которые они получили не уточняется. Причины же и обстоятельства происшествия на производстве предстоит выяснить дознавателям МЧС и следственно-оперативной группе.

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