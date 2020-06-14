В Башкирии за сутки произошло три аварии с участием мотоциклистов, есть пострадавшие

13 июня в Иглинском районе днем столкнулись Kia Rio под управлением 40-летнего жителя Уфы и мотоцикл «BMW R120GS» под управлением 43-летнего жителя Няганя (ХМАО). В результате аварии водитель мотоцикла госпитализирован с травмами. По предварительным данным, водитель автомобиля не уступил дорогу на перекрестке. Начато разбирательство.

Фото: Динар Гильмутдинов / facebook

Также вечером, около 11 часов, в д. Усаково (Бирский район) 17-летний житель Бирска за рулем мотоцикла «Иж Планета-5», предположительно не справившись с рулевым управлением, допустил съезд с дороги и врезался в электроопору. У него не было водительских прав, а мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке. Водитель госпитализирован.

Фото: Динар Гильмутдинов / facebook

Еще один случай произошел в двенадцатом часу ночи в Кармаскалинском районе на 9 км автодороги Орловка-Ляхово-Первомайский. Столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 45-летнего жителя Чишминского района и мотоцикл «Ява-350», за рулем которого находился 19-летний молодой человек. В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован. Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования составил 0,677 мг/л. Начато разбирательство.