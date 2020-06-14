В Башкирии 19-летнего мотоциклиста сбил пьяный водитель ВАЗ-2112
Сегодня, 11:35ПроисшествияАндрей КоролевФото: Динар Гильмутдинов / facebook
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Об этом сообщил главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.
В двенадцатом часу ночи в Кармаскалинском районе на 9 км автодороги Орловка-Ляхово-Первомайский столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 45-летнего жителя Чишминского района и мотоцикл «Ява-350», за рулем которого находился 19-летний молодой человек. В результате ДТП мотоциклист госпитализирован. Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования составил 0,677 мг/л. Начато разбирательство.
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Всего 13 июня на дорогах Башкирии было зарегистрировано 8 ДТП, в которых 9 человек получили травмы. За сутки выявлено более 2100 нарушений ПДД, задержаны 76 нетрезвых водителей.
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