В Уфе годовалый малыш опрокинул на себя чайник с кипятком

ЧП произошло днем по улице Высоковольтная в Калининском районе Уфы. Малыша доставили в больницу с ожогами нижней части тела. В следствеенном комитете республики уже начали доследственную проверку по этому поводу начали проводить проверку.

Напомним, 6 июня в Кушнаренковском районе республики 6-летняя девочка также попала в больницу с ожогами, опрокинув на себя кастрюлю с горячей водой. В конце мая в Баймакском районе двухлетняя девочка погибла при аналогичном ЧП.